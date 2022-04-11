Розвідка оприлюднила список російських десантників, причетних до злочинів у Бородянці

Українська розвідка оприлюднила дані російських військових десантно-штурмового полку із Пскова, які причетні до воєнних злочинів у Бородянці Київської області.

Про це повідомляє УНН із посиланням на головне управління розвідки (ГУР) Міністерства України.

«ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!» — ідеться у повідомленні.

Список воєнних злочинців можна переглянути за посиланням.