СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Дмитра Святаша, який закликав отримувати російські паспорти

СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від «Партії регіонів», який публічно підтримав російську агресію і закликав отримувати російські паспорти, повідомляє пресслужба відомства.

Спецслужба не називає прізвища депутата, але у дописі про оголошення підозри опублікувала фото Дмитра Святаша, який п’ять разів обирався до українського парламенту від «Партії регіонів».

За даними слідства, у серпні цього року підозрюваний опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, у якому закликав жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.

Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до росії.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Розслідування проводили співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.