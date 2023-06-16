«Штурмовики» зі складу російських загонів «шторм-z» грабують власні підрозділи та зникають в «невідомому напрямку»
На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії.
Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів «шторм-z», які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю.
Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, «штурмовики» компенсують «збитки», вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в «невідомому напрямку».
Дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні.
Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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