Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 1 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Біля ЗОЛОТОГО-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

А біля КРАСНОГОРІВКИ ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту ПІВДЕННЕ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приазов’ї, біля ВОДЯНОГО, окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу ОРІХОВОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 1 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту АВДІЇКА збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation