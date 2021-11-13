Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 13 листопада 2021 року

Минулої доби, 12 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

В напрямку ПОПАСНОЇ та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік НОВОТРОЇЦЬКОГО російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля ШИРОКИНОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Впродовж поточної доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ТРОЇЦЬКОГО ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3311 транспортних засобів, 3745 осіб, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявили 69 адміністративних правопорушень та розкрили 26 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 983 особи, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1014 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation