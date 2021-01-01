Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 1 січня 2021 року

Протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета. В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалась тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 31 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 66 адміністративних правопорушень.

Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4745 транспортних засоби та 4229 осіб.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 321 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 118 осіб.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation