Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В бік ЛУГАНСЬКОГО противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку АВДІЇВКИ ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля ЛЕБЕДИНСЬКОГО російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі ПІВДЕННОГО обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.

Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції наших захисників біля КАТЕРИНІВКИ потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік ПОПАСНОЇ та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

Біля КРАСНОГОРІВКИ окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі СВІТЛОДАРСЬКА обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 26 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation