Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В бік ЛУГАНСЬКОГО противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
В напрямку АВДІЇВКИ ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Біля ЛЕБЕДИНСЬКОГО російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі ПІВДЕННОГО обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.
Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
Позиції наших захисників біля КАТЕРИНІВКИ потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В бік ПОПАСНОЇ та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
Біля КРАСНОГОРІВКИ окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В районі СВІТЛОДАРСЬКА обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 26 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet