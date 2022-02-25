Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україн

Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та інформаційний простір, спростовує фейки.

Ця робота ведеться спільно зі Збройними Силами України, представниками територіальної оборони. Разом робимо все, аби захистити Україну від ворога!

Тож будемо в онлайн-режимі інформувати вас про актуальні новини:

Сьогодні в Києві СБУ затримала громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому він надати не зміг, а при обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримати чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

Триває подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах «Premise». Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури.

Продовжуємо боротьбу!

Захистимо Україну разом!

Служба безпеки України