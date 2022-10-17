Сьогодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях

Сотні населених пунктів знеструмлені.

Сьогодні вранці Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема зафіксовано п’ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування.

“Просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що сьогодні вранці в різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом. З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

Також в результаті атаки росіян на Миколаїв було пошкоджено цистерни з соняшниковою олією. // LB.ua