Союзники України підтримали позов проти Росії у суді Гааги щодо геноциду

Більше десятка європейських держав, а також Австралія і Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням прийняти рішення про наявність у нього юрисдикції у справі за звинуваченням Росії у зловживанні Конвенцією про геноцид, щоб створити привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через кілька днів після того, як 24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабну війну проти неї.

Київ стверджує, що Росія зловживає Конвенцією ООН про геноцид 1948 року заявляючи, що вторгнення було виправдане з метою припинення нібито геноциду на Донбасі.

Близько 150 держав підписали Конвенцію і зацікавлені в тому, як її має тлумачити суд. Безпрецедентна кількість держав втрутилася в цю справу в Міжнародному суді ООН, продемонструвавши рішучу підтримку Києву.

При цьому нещодавно Росія попросила суд закрити справу, стверджуючи, що юридичні аргументи Києва були “безнадійно недосконалими” і що Москва насправді не посилалася на договір про геноцид, коли використовувала термін “геноцид”.

Близько 32 держав підтримали Україну та звернулися до суду, щоб він продовжив розгляд справи по суті і визнав, що Росія повинна виплатити репарації.

Зокрема, Німеччина заявила суддям, що країни “твердо переконані”, що суд має відповідну юрисдикцію. Представник Німеччини Вібке Руккерт заявила, що її країна дуже зацікавлена в тому, як трактується договір про геноцид, “не в останню чергу з огляду на наше минуле”.

Позов України до РФ

Україна намагається довести, що країна-агресор порушила Конвенцію 1948 року, адже Росія виправдовує своє повномасштабне вторгнення тим, що нібито запобігає “геноциду” росіян з боку Києва.

Зазначимо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені “з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку”.

Нещодавно Міжнародний суд ООН поновив слухання у позові України проти РФ щодо цієї справи.