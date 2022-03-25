Список військових злочинців в/ч 53185 – 50-й самохідний артполк 42 мотострілецької дивізії ЗС РФ
Кожен українець повинен знати їхні імена!
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 50-й самохідний артилерійський полк 42 мотострілецької дивізії (в/ч 53185), що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet