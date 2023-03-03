США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн.
До нього увійшли боєприпаси для HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для Bradleys.
США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн.
Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
Як ідеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, це вже 33-тє вилучення американської зброї та обладнання.
“Сполучені Штати також продовжують гуртувати світ на підтримку України. Ми бачили неймовірну відданість з боку наших союзників та партнерів. Ми вітаємо понад 50 країн, які об’єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності”, – заявив Блінкен.
‼️ U.S. announces additional $400 million weapons package for #Ukraine. It includes more ammo for HIMARS and howitzers, as well as ammo for Bradleys, Armored Vehicle Launched Bridges, demolitions munitions and equipment, and other maintenance, training, and support.
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 3, 2023
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України.
Також Сполучені Штати додали 37 організацій до свого чорного списку торгівлі, зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил Китаю. // LB.ua