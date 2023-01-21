США визнає бойовиків”Вагнера” міжнародною злочинною організацією

Мінфін США запровадить додаткові санкції проти російської ПВК “Вагнера”, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє «Вагнер», у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності», — сказав Кірбі журналістам.

Міністерство фінансів США запровадить додаткові санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнера”, яка бере участь у повномасштабній війні проти України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає АР.

Він оголосив, що найближчими днями мінфін США визнає ПВК “Вагнера” транснаціональною злочинною організацією.

За оцінками США, в Україні воюють близько 50 тисяч членів ПВК, зокрема – 10 тисяч найманців і 40 тисяч засуджених, яких компанія набрала з в’язниць, зазначив Кірбі. За даними США, ПВК, якою володіє соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин, витрачає на війну близько 100 мільйонів доларів на місяць.