Про це повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.
“6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в суботу, 6 лютого, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили серію обстрілів. Поранення отримали двоє українських захисників.
- 21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.
- 20 січня, російсько-окупаційні війська поранений українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.
- 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.