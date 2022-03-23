Столичні патрульні виявили вибухівку у одному з гаражів

Учора на лінію 102 звернулася стурбована жінка та повідомила, що на провулку Тбіліському виявила пошкоджений навісний замок на одному із гаражів, що знаходиться біля її будинку.

Інспектори, які прибули на місце встановили, що цей гараж належав одному із мешканців будинку, який продав його 15 років тому, хто користується ним наразі невідомо.

Під час обстеження приміщення, поліцейські виявили саморобні пристрої, схожі на вибухівку.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції та саперів.

Нагадуємо, про чат-бот: @stop_russian_war_bot на який можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

Патрульна поліція Києва