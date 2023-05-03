Судитимуть правоохоронця-зрадника, який вишукує та здає патріотів в Бердянському районі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Бердянського району Запорізької області, який після початку російського вторгнення почав працювати на загарбників.

Обвинувальний акт направлено до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Фігурант добровільно вступив у так звану «народну міліцію» міста Приморськ, що увійшла до так званого «Приморский ОП УВД по городу Бердянску и Бердянскому району». Фейкова установа працює за законами рф. Зарплатню колаборант отримує у валюті країни-агресора.

Колишній правоохоронець брав участь у рейдах окупантів з вилучення зброї та майна у місцевих жителів, активно схиляв населення до співпраці з ворогом. Також він проявив себе під час проведення фільтраційних заходів: вишукував та здавав спецслужбам рф учасників АТО/ООС та українських військових.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.