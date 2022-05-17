Сумщину знову обстріляли з території рф: понад 70 вибухів поблизу кордону

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини з території рф. Було зафіксовано 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів та шість – в районі населеного пункту Сопич.

Про це повідомило оперативне командування «Північ», передає УНН.

«Ворог продовжує обстрілювати з боку російської федерації прикордонні населені пункти Сумщини. Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані. З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф. Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили, втрат серед особового складу та техніки немає.

Також російські окупанти випустили п’ять ракет по мирним цивільним об’єктам в Охтирці на Сумщині. Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.