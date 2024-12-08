Сирійські повстанці звільнили з вʼязниці пілота, який у 1980-х відмовився бомбардувати місто Хама у Сирії

За відмову підкорятись наказу Рагіда Аль Татарі увʼязнили.

Він народився у 1954 році, а у 1975 році закінчив навчатись на пілота.

Нагадаємо, що в лютому 1982 році режим Хафеза Асада розпочав різанину серед населення в Хамі, де за оцінками експертів загинули або пропали безвісти від 10 тис. до 40 тис. сирійців.

Зіткнення урядових сил з опозиційними силами партії Братів-мусульман відбувались з 1976, а масові вбивства в Хамі з боку сил Хафеза Асада почались у 1981 році і досягли свого піку у лютому 1982. // Букви