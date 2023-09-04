Таки «useless»? В ООН знову «недобачили», чи вчиняє РФ геноцид проти українців

Міжнародна комісія провела нове засідання щодо цього питання й заявила, що немає достатньої кількості доказів щодо “умислу злочинців”.

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знову “недобачила” геноциду РФ проти української нації.

Голова Комісії Ерік Мьосе заявив, що наразі немає достатньої кількості доказів щодо “умислу злочинців”, повідомляє Радіо Свобода.

“Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути “потреба” знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним”, – заявив він.

Водночас голова Комісії пообіцяв, що ООН продовжить шукати ознаки геноциду проти українців.

Він згадав, що за час війни вдалося задокументувати велику кількість воєнних злочинів за двома категоріями: тортури та злочини проти української енергетичної інфраструктури. ООН вважає, що це можна вбачити, як “злочин проти людяності.”

В березні ООН також не побачила ознак геноциду проти України

Нагадаємо, 13 березня 2023 року Міжнародна слідча комісія ООН також “закрила очі” на злочини РФ та заявила, що відповідних ознак недостатньо, щоб заявляти про “геноцид” проти української нації.

Тоді цю тему також коментував Ерік Мьосе. “Ми не виявили геноциду на території України”, – відкрито заявив він для The Guardian. // УНІАН