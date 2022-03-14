Трьом високопосадовцям російських окупантів повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України

14 березня 2022 року прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомлено про підозру черговим високопосадовцям країни-агресора у вчиненні злочинів проти України та її громадян.



У посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни підозрюється Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації, Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації, Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Встановлено, що Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.

В свою чергу Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора