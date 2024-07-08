Троє людей загинули у Покровську на Донеччині унаслідок російського удару
У місті Покровськ Донецької області унаслідок ранкового російського обстрілу загинули троє людей.
Про це повідомили в Донецькій ОВА.
Наразі є інформація про влучання в підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.
Під вогнем опинилися й інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
«Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні», — зазначив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. // hromadskeTweet