Троє людей загинули у Покровську на Донеччині унаслідок російського удару

У місті Покровськ Донецької області унаслідок ранкового російського обстрілу загинули троє людей.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Наразі є інформація про влучання в підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.

Під вогнем опинилися й інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

«Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні», — зазначив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. // hromadske