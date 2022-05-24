«Тут всі вороги. «ЛНР», «ДНР» – всі вороги» – окупант розповідає дружині про жахи війни

В новому перехопленні телефонної розмови окупант скаржиться дружині на жахи війни та обман з боку свого командування:

«Я втомився від цього. Тут божевілля. Ніколи не думав, що так в житті складеться і я буду в такому лайні. 10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю».

Росіянин розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах окупантів: «Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). З двох тисяч людей залишилось 400. 30-ту роз… (розбили) так, що там взагалі в живих нікого не залишилось. 21-а бригада – взагалі в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу».

Пояснює, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти, адже навколо лише вороги: «Тут всі вороги. Нема такого, щоб «ЛНР», «ДНР» були за росію. Ніх… (нічого) подібного. Всі вороги».

Врешті, рашист доходить висновку, що більше не хочу так жити: «Контракт закінчиться, повернусь і просто звільнюсь».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України