Начальник ГУР МО України у відповідь на ракетні атаки рашистів: “Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать” (відео)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на російський удар по Україні 29 травня.

«Усі ті, хто в РФ досі вірили, вірять чи може мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як знаходилися, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу» , – цитує Буданова прес-служба відомства .



«Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі побачать», – додав голова розвідки.

Вночі та день 29 травня російські загарбники завдали ракетно-дронових ударів по Києву. За словами військових, було знищені вночі 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу “Шахед” та вдень 11 ракет «Іскандер», запущених рашистами.