Тюремні строки отримали троє бойовиків, які штурмували міста на Донецькому напрямку

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації «днр», які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони.

На початку повномасштабної агресії вони добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині.

За матеріалами СБУ суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Всі вони місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань на сході України, де воювали проти сил АТО.

Після 24 лютого цього року вони спільно з агресором брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку.

Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення «Оплот». Перебуваючи на «посаді» кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.

Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів «Кальмиус» та «100 мотострелковой бригады» 1-го армійського корпусу «днр» зс рф.

У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України