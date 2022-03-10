У бою за Київ з українських ПТРК знищили 6 ворожих танків і одну БМП
Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва.
Джерело: Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний
Пряма мова: «Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та одну БМП окупантів».
Деталі: Залужний уточнив, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК «Стугна» та «Корсар», переданими КБ «Луч» до Збройних Сил України. // УПTweet