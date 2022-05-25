У Чернігівській області загинуло більше 500 мирних мешканців

У Чернігівській області за період активних бойових дій загинуло більше ніж 500 людей, поранено –понад 1500.

Про це на брифінгу повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.

«В основному поранені і загиблі – це мешканці Чернігова і населених пунктів, які знаходяться поруч із ним. На сьогодні ми продовжуємо знаходити тіла розстріляних наших співгромадян та фіксувати злочини рф», – зазначив Чаус.

Хоч і активні бойові дії в Чернігівській області припинилися, голова ОДА повідомив, що ворог продовжує щоденні і що нічні прикордонні обстріли. Вони здійснюються на північних напрямках із території рф.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинуло 87 осіб.