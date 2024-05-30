У ГУР уточнили кількість уражених в Криму катерів: не два, а чотири
Внаслідок спецоперації уражено чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».
У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили кількість уражених у Криму ворожих катерів.
Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери «Тунєц» – 2 з них знищено.
“Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу”, – йдеться у повідомленні розвідки.
Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».
У ГУР додали, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.
Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5. // LB.ua