У ГУР уточнили кількість уражених в Криму катерів: не два, а чотири

Внаслідок спецоперації уражено чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили кількість уражених у Криму ворожих катерів.

Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери «Тунєц» – 2 з них знищено.

“Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу”, – йдеться у повідомленні розвідки.

Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».

У ГУР додали, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.