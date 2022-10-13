У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії за відмову співпрацювати

Він не виходив на зв’язок з вересня.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вбили диригента філармонії Юрія Керпатенко.

Про це повідомляє журналістка Олена Ваніна у соціальній мережі Facebook.

За її словами, про це стало відомо від тих, хто знаходиться в окупанованому місті.

“Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%. Я не знаю, мені хотілося б, щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник”, – йдеться у повідомленні.

Колеги пишуть, що Керпатенко перестав виходити на зв’язок ще у вересні. // УНІАН