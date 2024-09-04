У Кривому Розі під час російської атаки зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади.

Постраждали п’ятеро людей. Серед них – 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється”, – розповів він.

За даними Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини.

Наразі у Кривому Розі постраждали п’ятеро людей. Серед них – 10-річна дитина.