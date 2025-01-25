У Курській області десантники ліквідували підрозділ морпіхів РФ, причетний до вбивств українських полонених

У Курській області РФ десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили підрозділ російських морських піхотинців, інформує ДШВ ЗСУ в Telegram.

Мова йде про окупантів із 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. Зазначається, що “полювання” на російських військових, які вбивають українських військовополонених, пройшло успішно і буде далі продовжуватися.

“Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155 бригади у пекло”, – йдеться в повідомленні.

В офісі генпрокурора повідомили, що нещодавно росіяни розстріляли шістьох українських полонених у Донецькій області.

Раніше Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що Україні вдалося офіційно підтвердити, що протягом 2024 року війська РФ розстріляли 109 українських військовополонених. // Дзеркало тижня