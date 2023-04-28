У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів, – Генштаб

У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися російські окупанти. Внаслідок інциденту 20 росіян померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

“Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників”, – йдеться у зведенні.