У Миколаєві затримали подружжя, яке здавало окупантам позиції ЗСУ

За тиждень здійснено майже 20 тисяч перевірок в рамках профілактичних заходів з виявлення ДРГ.

У Миколаєві затримано подружжя, яке здавало ворогу позиції Збройних сил України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що в Миколаєві на днях викрили подружжя громадян України, які співпрацювали з російськими військовими. За його словами, ця пара надавала ворогу інформація щодо позицій військовослужбовців ЗСУ, щоб потім «росіяни могли влучно стріляти своїми клятими ракетами».

Єнін розповів, що по країні лише за тиждень здійснено майже 20 тисяч перевірок в рамках профілактичних заходів з виявлення ДРГ.

«Серед них сотні людей викликали підозру в можливій роботі на ворога і таких одразу для подальшого супроводження передають підрозділам СБУ»,- додав він.

Єнін зазначив, що за минулий тиждень затримано понад 20 осіб, які можуть бути причетними до роботи з ворогом, з них, зокрема, в Києві «ймовірних диверсантів затримали близько 10».

«Найчастіше затримуємо таких негідників на блокпостах або під час патрулювання. А на третьому місці — інформування нашими громадянами»,- розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України. // УНІАН