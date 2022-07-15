Українські військові збили над Запоріжжям російський літак Су-25, ще один – підбили

Крім того, оборонці Запоріжжя знищили 4 БМП, один БТР, а також склад боєкомплекту та позицій противника.

Бійці із Центру спецоперацій «А» СБУ разом із військовими Збройних сил України влучно відпрацювали по російських Су-25 із ПЗРК. Як результат, один штурмовик знищено, інший – уражено.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ.

За інформацією, днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове росіяни намагалися атакувати з двох Су-25 українські позиції. Утім бійці ЗСУ діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ракетного комплексу.

Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника.