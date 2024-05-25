Як розкрадали бюджет виправної колонії № 94 у Синельниково

Типову схему зміни умов договору за допомогою додаткових угод нерідко використовують для розкрадання коштів, зазначає ІА ГО Антикорупційна правозахисна рада.

У чому полягає ця схема? З певною фірмою відповідальна особа підписує договір на постачання газу, електроенергії тощо. У договорі все чітко прописано: вартість послуг, строки. Здавалося б, тендерне замовлення має переможця, сторони потиснули руки. Але не проходить багато часу, і вони підписують додаткові угоди, де збільшують вартість закупівлі. Можна припустити, що мета в цьому одна: на рахунок фірми, з якою посадовець знаходиться в ймовірному «договірняку», надходять додаткові кошти, які потім благополучно пилять.

Якщо звернутись до судового реєстру, то виявиться, що Дніпропетровська обласна прокуратура буквально не вилазить зі справ про ці сумнівні додаткові угоди.

Голову Могилева Дружка, наприклад, посадили саме за це: підписував додаткові угоди на газ, які збільшували його вартість. Ми про це детально писали, але якщо стисло: Дружко як голова Могилівської сільради уклав договір на постачання газу з ТОВ «Кастум», яке, до речі, працює за вказаною схемою практично зі всіма своїми клієнтами. Вартість 1000 кубічних метрів газу на момент укладення договору становила 4100 грн. Але потім Дружко укладав додаткові угоди, де ціна на газ зростала, причому суттєвих коливань на ринку не відбувалося.

За цими угодами обсяг постачання газу зменшився, а його вартість збільшилась до 8752,12 гривень з ПДВ, що завдало збитків громаді на загальну суму 350 853,99 грн. Дружка Валерія Володимировича визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою), і призначили йому покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. Проте Дружко своєї провини не визнав, він сказав, що посадили його за те, що не давав петриківському прокурору й посадовцям захопити землю громади. Але факт є факт: у суді визнали, що Дружко за допомогою додаткових угод став причетним до схеми розкрадання бюджетних коштів.

Нагадуємо, Дружко – лише епізод, він і сам сказав у суді, що додатковими угодами «бавляться» всі, але чомусь пристали лише до нього.

Але ми пишемо про ситуацію, яку можна визначити за допомогою вислову: було б смішно, якби не було так сумно. Бо є вірогідність, що крало начальство тюрми. Тепер виявилось, що Синельниківська виправна колонія № 94 також уклала договір на газ, після чого пішли додаткові угоди, які суттєво збільшили його вартість… Невже розкрадання бюджету виправної колонії в місті Синельникове?

Прокуратура звернулась до суду, або Чи плаче в’язниця за «гражданином начальником»?

17 травня 2024 року відбулося засідання в Господарському суді Дніпропетровської області, розглядали справу за позовом синельниківського прокурора.

Унаслідок проведення відкритих торгів між ДУ «Синельниківська виправна колонія (№ 94)» і ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» укладено договір на постачання природного газу від 31.12.2020. Керівник Синельниківської окружної прокуратури Григорян С.С. зазначає, що ціна на газ за додатковими угодами, а їх було ДВАДЦЯТЬ, збільшилася на 572% від ціни, визначеної договором та пропозицією ТОВ «Дніпропетровськгаз збут». Тобто постачальник пообіцяв виконати замовлення за однією вартістю, переміг у тендерному конкурсі, а потім цю вартість збільшили додатковими угодами, що є порушенням чинного законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Це свідчить, на думку Григоряна, про недобросовісну конкуренцію та неправомірну поведінку переможця закупівель, а також суперечить їхній меті – здійсненню за найнижчою ціною.

Причому постачальник, а саме ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», таке підвищення поки що не обґрунтував і не довів його необхідність, а в колонії не надали пояснень, навіщо вони укладали додаткові угоди.

Згідно актів приймання-передачі передано природний газ у кількості 162 399,22 куб. м. на загальну суму 1 260 929,53 грн. Але за умовами договору така кількість газу мала б коштувати 768 635,50 грн., тобто різниця від первісної ціни становить 492 294,02 грн.

Прокурор вимагає стягнути ці кошти. Судовий процес триває.

Поки що не йдеться про кримінальну відповідальність «гражданина начальника», бо не всі – Дружко, і не всіх садять, бо, назвемо це так, «гуманізм». Але слідкуємо.