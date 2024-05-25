Як хімічні препарати використовуються для боротьби з хворобами рослин
Сучасна агрономія – це комплексна галузь, яка інтегрує досягнення багатьох наук, таких як агрохімія, ґрунтознавство, фітопатологія, ентомологія, екологія тощо. Вона спрямована на оптимізацію вирощування сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності та якості продукції при одночасному збереженні довкілля.
Різноманітні сучасні хімічні препарати, такі як фунгіциди https://www.ukravit.ua/fungitsidi/, гербіциди, регулятори росту рослин та інші дозволяють комплексно захищати посіви від широкого спектру шкідливих чинників, що є необхідним для отримання високих і сталих врожаїв. Експерти українського виробника препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур компанії Ukravit зазначають, що раціональне та науково-обґрунтоване використання таких препаратів є одним з ключових аспектів сучасної агрономії.
Що таке фунгіциди?
Фунгіциди – це хімічні препарати, що використовуються для боротьби з хворобами рослин, викликаними грибками. Вони застосовуються в сільському господарстві, садівництві та лісовому господарстві для захисту культурних рослин від різних грибкових інфекцій.
Перші фунгіциди були розроблені та використані в 19 столітті:
- 1807 рік – було відкрито фунгіцидні властивості сірки для боротьби з борошнистою росою на виноградниках.
- 1834 рік – винайдено бордоську рідину (суміш вапна та міді), яка стала одним з перших ефективних фунгіцидів для захисту картоплі від фітофтори.
- 1930-ті роки – розпочалося виробництво перших синтетичних органічних фунгіцидів, таких як дітіокарбамати.
- 1940-1950-ті – з’явилися фунгіциди на основі феноксі-сполук, які були ефективними проти широкого спектру грибкових хвороб.
- 1960-1970-ті – почали використовуватися системні фунгіциди, такі як беноміл та тіабендазол, здатні переміщуватися всередині рослин.
- 1970-ті – винайдено перші фунгіциди з групи триазолів, зокрема трiadimeфон.
З того часу асортимент синтетичних фунгіцидів постійно розширювався різними хімічними класами речовин для більш ефективного та безпечного контролю грибкових захворювань у сільському господарстві.
Фунгіциди в основному використовуються в агропромисловому секторі, зокрема в сільському господарстві, садівництві та лісовому господарстві. Їх головна мета – захистити культурні рослини від грибкових захворювань та підвищити врожайність.
За даними фахівців компанії, основні сфери використання фунгіцидів в агросекторі це:
- Рослинництво – для обприскування зернових культур, овочів, плодових дерев та винограду з метою боротьби з борошнистою росою, фітофторозом, іржею, сірою гниллю тощо.
- Садівництво – захист декоративних рослин, кущів та дерев від грибкових хвороб в парках, розсадниках, теплицях.
- Лісове господарство – для обробки лісових насаджень від кореневих гнилей, трутовиків та інших патогенних грибів, що вражають деревину.
- Овочівництво та квітникарство – профілактика та лікування захворювань на овочевих культурах та квітах у відкритому та захищеному ґрунті.
- Зберігання врожаю – використання фунгіцидів для обробки фруктів, овочів, зерна під час зберігання з метою запобігання пліснявінню.
Крім агросектору, фунгіциди також можуть застосовуватися в побуті для знищення цвілі та грибка, але їх сільськогосподарське застосування є основним і найбільш поширеним.
Як діють фунгіциди
Фунгіциди діють різними способами. Контактні фунгіциди створюють на поверхні рослини захисний бар’єр, який не дає грибкам проникнути всередину. Системні фунгіциди проникають всередину рослини і переміщуються по судинній системі, захищаючи її зсередини, а фунгіциди з лікувальною дією здатні зупиняти розвиток вже існуючої грибкової інфекції.
Вони можуть бути синтетичного або природного походження і використовуватися для обприскування рослин, протруєння насіння або обробки грунту. Їх застосування допомагає зберегти врожай та якість сільськогосподарської продукції. Однак, експерти наголошують, що слід дотримуватися інструкцій та норм безпеки при роботі з фунгіцидами через їх потенційну токсичність.
Чи роблять дослідження ґрунту перед їх використанням?
Перед застосуванням фунгіцидів, як й інших препаратів, обов’язково проводяться певні дослідження та аналізи з метою раціонального та безпечного їх використання. Експерти компанії Ukravit називають такі основні етапи:
- Аналіз ґрунту
Здійснюється відбір зразків ґрунту для визначення рівня рН, вмісту поживних речовин, солей та інших показників. Це допомагає підібрати безпечні для ґрунту препарати та оптимальні норми внесення.
- Фітопатологічний аналіз
Проводиться огляд рослин та аналіз симптомів для ідентифікації конкретного грибкового захворювання. Це дозволяє вибрати найбільш ефективний фунгіцид.
- Дослідження стійкості патогену
Перевіряється чутливість виявленого збудника хвороби до різних діючих речовин фунгіцидів для запобігання розвитку резистентності.
- Моніторинг шкідливих організмів
Проводиться систематичний контроль чисельності та розповсюдження шкідників і хвороб для визначення потреби та строків обробки фунгіцидами.
- Дослідження залишкових кількостей
Перевіряється наявність та рівень залишків фунгіцидів у рослинній продукції для дотримання безпечних норм.
- Екологічний моніторинг
Вивчається вплив застосування фунгіцидів на ґрунтові та водні організми для запобігання забрудненню довкілля.
Такі комплексні дослідження допомагають мінімізувати ризики від використання хімічних препаратів і забезпечити їх раціональне та екологічно безпечне застосування в агровиробництві.
Тож агрономам слід зважено підходити до вибору препаратів, норм і строків їх внесення на основі вивчення ґрунтово-кліматичних умов, фітосанітарного стану посівів та інших факторів. Це допомагає реалізувати концепцію інтегрованого захисту рослин у сучасному агровиробництві.Tweet