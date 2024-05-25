Як хімічні препарати використовуються для боротьби з хворобами рослин

Сучасна агрономія – це комплексна галузь, яка інтегрує досягнення багатьох наук, таких як агрохімія, ґрунтознавство, фітопатологія, ентомологія, екологія тощо. Вона спрямована на оптимізацію вирощування сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності та якості продукції при одночасному збереженні довкілля.

Різноманітні сучасні хімічні препарати, такі як фунгіциди https://www.ukravit.ua/fungitsidi/, гербіциди, регулятори росту рослин та інші дозволяють комплексно захищати посіви від широкого спектру шкідливих чинників, що є необхідним для отримання високих і сталих врожаїв. Експерти українського виробника препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур компанії Ukravit зазначають, що раціональне та науково-обґрунтоване використання таких препаратів є одним з ключових аспектів сучасної агрономії.

Що таке фунгіциди?

Фунгіциди – це хімічні препарати, що використовуються для боротьби з хворобами рослин, викликаними грибками. Вони застосовуються в сільському господарстві, садівництві та лісовому господарстві для захисту культурних рослин від різних грибкових інфекцій.

Перші фунгіциди були розроблені та використані в 19 столітті:

1807 рік – було відкрито фунгіцидні властивості сірки для боротьби з борошнистою росою на виноградниках.

1834 рік – винайдено бордоську рідину (суміш вапна та міді), яка стала одним з перших ефективних фунгіцидів для захисту картоплі від фітофтори.

1930-ті роки – розпочалося виробництво перших синтетичних органічних фунгіцидів, таких як дітіокарбамати.

1940-1950-ті – з’явилися фунгіциди на основі феноксі-сполук, які були ефективними проти широкого спектру грибкових хвороб.

1960-1970-ті – почали використовуватися системні фунгіциди, такі як беноміл та тіабендазол, здатні переміщуватися всередині рослин.

1970-ті – винайдено перші фунгіциди з групи триазолів, зокрема трiadimeфон.

З того часу асортимент синтетичних фунгіцидів постійно розширювався різними хімічними класами речовин для більш ефективного та безпечного контролю грибкових захворювань у сільському господарстві.

Фунгіциди в основному використовуються в агропромисловому секторі, зокрема в сільському господарстві, садівництві та лісовому господарстві. Їх головна мета – захистити культурні рослини від грибкових захворювань та підвищити врожайність.

За даними фахівців компанії, основні сфери використання фунгіцидів в агросекторі це:

Рослинництво – для обприскування зернових культур, овочів, плодових дерев та винограду з метою боротьби з борошнистою росою, фітофторозом, іржею, сірою гниллю тощо. Садівництво – захист декоративних рослин, кущів та дерев від грибкових хвороб в парках, розсадниках, теплицях. Лісове господарство – для обробки лісових насаджень від кореневих гнилей, трутовиків та інших патогенних грибів, що вражають деревину. Овочівництво та квітникарство – профілактика та лікування захворювань на овочевих культурах та квітах у відкритому та захищеному ґрунті. Зберігання врожаю – використання фунгіцидів для обробки фруктів, овочів, зерна під час зберігання з метою запобігання пліснявінню.

Крім агросектору, фунгіциди також можуть застосовуватися в побуті для знищення цвілі та грибка, але їх сільськогосподарське застосування є основним і найбільш поширеним.

Як діють фунгіциди

Фунгіциди діють різними способами. Контактні фунгіциди створюють на поверхні рослини захисний бар’єр, який не дає грибкам проникнути всередину. Системні фунгіциди проникають всередину рослини і переміщуються по судинній системі, захищаючи її зсередини, а фунгіциди з лікувальною дією здатні зупиняти розвиток вже існуючої грибкової інфекції.

Вони можуть бути синтетичного або природного походження і використовуватися для обприскування рослин, протруєння насіння або обробки грунту. Їх застосування допомагає зберегти врожай та якість сільськогосподарської продукції. Однак, експерти наголошують, що слід дотримуватися інструкцій та норм безпеки при роботі з фунгіцидами через їх потенційну токсичність.

Чи роблять дослідження ґрунту перед їх використанням?

Перед застосуванням фунгіцидів, як й інших препаратів, обов’язково проводяться певні дослідження та аналізи з метою раціонального та безпечного їх використання. Експерти компанії Ukravit називають такі основні етапи:

Аналіз ґрунту

Здійснюється відбір зразків ґрунту для визначення рівня рН, вмісту поживних речовин, солей та інших показників. Це допомагає підібрати безпечні для ґрунту препарати та оптимальні норми внесення. Фітопатологічний аналіз

Проводиться огляд рослин та аналіз симптомів для ідентифікації конкретного грибкового захворювання. Це дозволяє вибрати найбільш ефективний фунгіцид. Дослідження стійкості патогену

Перевіряється чутливість виявленого збудника хвороби до різних діючих речовин фунгіцидів для запобігання розвитку резистентності. Моніторинг шкідливих організмів

Проводиться систематичний контроль чисельності та розповсюдження шкідників і хвороб для визначення потреби та строків обробки фунгіцидами. Дослідження залишкових кількостей

Перевіряється наявність та рівень залишків фунгіцидів у рослинній продукції для дотримання безпечних норм. Екологічний моніторинг

Вивчається вплив застосування фунгіцидів на ґрунтові та водні організми для запобігання забрудненню довкілля.

Такі комплексні дослідження допомагають мінімізувати ризики від використання хімічних препаратів і забезпечити їх раціональне та екологічно безпечне застосування в агровиробництві.

Тож агрономам слід зважено підходити до вибору препаратів, норм і строків їх внесення на основі вивчення ґрунтово-кліматичних умов, фітосанітарного стану посівів та інших факторів. Це допомагає реалізувати концепцію інтегрованого захисту рослин у сучасному агровиробництві.