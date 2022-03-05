У Миколаївській області затримали ще двох збитих російських льотчиків (відео)
У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків. Українські воїни затримали командира авіаланки майора Головенського та штурмана капітана Козлова. Екіпаж катапультувався, після того, як наші українські військові збили ворожий літак.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.
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