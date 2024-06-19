У Мін’юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка

У Міністерстві юстиції назвали фейками повідомлення з соцмереж про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть обмежуватися без військово-облікових документів. Українців закликали не вірити фейкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську у Facebook.

“У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО”, – зазначив міністр.