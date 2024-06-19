У Мін’юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка
У Міністерстві юстиції назвали фейками повідомлення з соцмереж про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть обмежуватися без військово-облікових документів. Українців закликали не вірити фейкам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську у Facebook.
Глава Мін’юсту додав, що окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, “опублікованими та придуманими Telegram-каналами”.
Міністр закликав українців не вірити подібній інформації у соціальних мережах та закликав стежити за нормативно-правовими актами.