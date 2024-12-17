У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті

Також загинув його помічник.

Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.

Про це пише Astra.

Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім’я не вказують.

За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.

Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.

Напередодні СБУ заочно повідомила про підозру Ігорю Кіріллову у кримінальній справі і відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї у війні проти України. За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати “К-1”, які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

54-річний Кирилов став начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту у квітні 2017 року, до цього очолював Військову академію РХБ захисту ім. Тимошенка. Кірілов неодноразово виступав зі звинуваченнями проти України, стверджуючи, що наша держава розробляє хімічну та біологічну зброю. // LB.ua