Підрозділ ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» вразив з десяток ворожої бронетехніки та рідкісний комплекс РЛС (відео)

Ніч для наших «вовків» – це час полювання. А для ворога навпаки – жах і втрати від несподіваних бомбардувань.

За минулі два тижні окупанти недорахувалися:

6 танків

6 ББМ та 3 військових авто

комплексу РЛС 55Ж6У «Небо-У», що складався з головної антени, апаратної машини та машини керування

6 артсистем

27 укриттів і бліндажів

А ще близько 90 окупантів перейшли в агрегатний стан «добрива для українських ґрунтів».

Нищимо ворога до повної Перемоги!

Служба безпеки України