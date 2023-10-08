Підрозділ ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» вразив з десяток ворожої бронетехніки та рідкісний комплекс РЛС (відео)

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Ніч для наших «вовків» – це час полювання. А для ворога навпаки – жах і втрати від несподіваних бомбардувань.

За минулі два тижні окупанти недорахувалися:

  • 6 танків
  • 6 ББМ та 3 військових авто
  • комплексу РЛС 55Ж6У «Небо-У», що складався з головної антени, апаратної машини та машини керування
  • 6 артсистем
  • 27 укриттів і бліндажів

А ще близько 90 окупантів перейшли в агрегатний стан «добрива для українських ґрунтів».

Нищимо ворога до повної Перемоги!

Служба безпеки України

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