Підрозділ ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» вразив з десяток ворожої бронетехніки та рідкісний комплекс РЛС (відео)
Ніч для наших «вовків» – це час полювання. А для ворога навпаки – жах і втрати від несподіваних бомбардувань.
За минулі два тижні окупанти недорахувалися:
- 6 танків
- 6 ББМ та 3 військових авто
- комплексу РЛС 55Ж6У «Небо-У», що складався з головної антени, апаратної машини та машини керування
- 6 артсистем
- 27 укриттів і бліндажів
А ще близько 90 окупантів перейшли в агрегатний стан «добрива для українських ґрунтів».
Нищимо ворога до повної Перемоги!Tweet