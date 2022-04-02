Розвідка оприлюднила список російських артилеристів, які скоїли злочини проти України

291-а бригада базувалася в Інгушетії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони здобуло список військовослужбовців 291-ї артилерійської бригади 58-ї армії Південного військового округу РФ (в/ч 64670, Республіка Інгушетія, Сунженський р-н) що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

«Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», — додали у ГУР.

Список окупантів з 291-ї артилерійської бригади, що скоїли злочини проти українців, можна побачити за цим посиланням.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

8 березня ГУР МО оприлюднило дані російських військових, які здійснюють ракетні обстріли українських міст. Серед військових злочинців – особи, які зрадили Україну у 2014 році. // LB.ua