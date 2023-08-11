У «мирній» Москві вибухнув черговий безпілотник (відео)

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У Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Перед тим через можливу атаку БПЛА був тимчасово закритий аеропорт Внуково.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Москві вибухнув безпілотник

Скріншот відео. Фото: російські джерела

Зазначається, що обмеження на прийом та випуск літаків були введені з 9:40 ранку 11 серпня. Рейси частково були направлені в інші авіалінії, поінформували у пресслужбі аеропорту. Повітряний простір також був закритий над аеропортом Калуги.

Пізніше в Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців.

Безпілотник летів з боку Істринського району Підмосков’я та був знятий на відео очевидцями у районі Павлівської Слободи.

LB.ua

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