У Новій Каховці підірвали авто з окупантами (фото)

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Національний спротив”.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє російських окупантів, ще двоє – у важкому стані.

“В Новій Каховці “бавовна” – підірвано автомобіль з чотирма росіянами. Двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого окупанти призначили “очільником” сіл Любимівка та Василівка Каховського району.