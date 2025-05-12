У Путіна 12 годин на перемир’я: Німеччина поставила ультиматум Росії

Російський диктатор Володимир Путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що “годинник цокає”. Якщо Москва не прийме цю вимогу, “почнеться підготовка” до нових санкцій.

“У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир’я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій”, – сказав Корнеліус.