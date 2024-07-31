У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Кошка

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Кошка працював моряком

Перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Кошка. Про це в Instagram повідомила його донька Христина.

«Дев’ять днів, як тебе не стало, дев’ять днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекай на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас. Такої як ти людини, чоловіка та батька немає. Як же ми тебе любили та любимо. Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це сталося у полоні», – написала донька військового.