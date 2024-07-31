У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Кошка

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До початку повномасштабного вторгнення Олександр Кошка працював моряком

Перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Кошка. Про це в Instagram повідомила його донька Христина.

Олександр Кошка до полону

Олександр Кошка до полону / фото: kristykoshka9/Instagram

Маріупольська міська рада зауважує, що до початку повномасштабного вторгнення Олександр Кошка працював моряком. Пізніше приєднався до територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя. Чоловік потрапив у полон у 2022 році.
Олександр Кошка до полону

Олександр Кошка до полону / фото: kristykoshka9/Instagram

У червні 2023 росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими захисниками. На одному з фото донька Христина впізнала свого батька.
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Кошка фото 1
Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Київ зараз шукає посередників для переговорів з Російської Федерацією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.

Також Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників. // Главком

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