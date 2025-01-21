У Росії атаковано Смоленський авіазавод: у ЦПД розповіли про важливість об’єкта
У Смоленську сьогодні вночі, 21 січня, під повітряну атаку потрапив місцевий авіаційний завод. На ньому, зокрема, виробляють літаки військового призначення.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді безпеки і оборони України Андрія Коваленка.
За словами Коваленка, на Смоленському авіазаводі займаються виробництвом та модернізацією військових літаків, зокрема штурмовиків Су-25.
“Також (підприємство) забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків”, – розповів він.
Керівник ЦПД наголосив, що кожен удар по такому заводу “руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані”.
Удар дронів по Смоленському авіазаводу
Раніше повідомлялося, що у Смоленську цієї ночі, 21 січня, кілька разів лунали вибухи, і в небі фіксували безпілотники. Також в районі міста працювала ППО ЗС РФ.
Спочатку в росмедіа писали, що ціллю дронової атаки міг бути місцевий нафтопереробний завод. Проте пізніше з’ясувалося, що під атаку, зокрема, потрапив Смоленський авіаційний завод.
У мережі були оприлюднені числені кадри про вибухи у Смоленську на тлі дронової атаки та роботи ППО. Також повідомлялося про пожежі у місті.
Губернатор Смоленської області поклав відповідальність за повітряний напад на Україну. Російський чиновник також стверджує, що спроба здійснити атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об’єктах в області була “припинена”, й обійшлося без постраждалих.
“На землі та на дахах окремих будівель відзначені спалахи покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА. Також пошкоджено вікна житлових будинків”, – йдеться в публікації губернатора вранці у Telegram.
Додамо, Міноборони РФ у ранковому звіті запевнило, що цієї ночі було “перехоплено та знищено 55 українських безпілотних літальних апаратів над 5 регіонами. З них десять – у Смоленській області.