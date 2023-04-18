Знущався та катував мирних мешканців Херсонщини – судитимуть російського окупанта

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил рф був призначений так званим «комендантом – начальником гарнізону», який дислокувався у смт Лазурне.

До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

Обвинувачений разом зі своїми спільниками – військовими рф, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.

Від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.

Наразі встановлюються інші солдати рф, причетні до цих злочинів.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури