У Ростовській області РФ ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет

Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточний удар по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зазначається, що Росія використовувала підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.

«Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу», – йдеться в повідомленні. // Главком