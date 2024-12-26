У Ростовській області РФ ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет
Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточний удар по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.
«Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу», – йдеться в повідомленні. // ГлавкомTweet