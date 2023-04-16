У Слов’янську завершили рятувальні роботи: росіянами вбито 15 та поранено 24 мирних жителів

Рятувальні роботи на п’ятиповерхівці у Слов’янську завершені, всього внаслідок удару росіян по місту 14 квітня загинули 15 осіб, 24 дістали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram: “Рятувальні роботи на п’ятиповерхівці у Слов’янську завершені. За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули”.

Кириленко нагадав, що 14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську, випустивши по місту 8 ракет із ЗРК “С-300”.

Внаслідок цієї атаки постраждали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань росіяни завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів. // УП