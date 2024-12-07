У столиці російської Адигеї пролунали потужні вибухи на аеродромі (відео)

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У ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зокрема дим було видно в мікрорайоні Черемушки та у районі місцевого аеродрому.

Telegram-канал Shot писав, що над республікою нібито працює ППО.

🔥У Майкопі, столиці Адигейської автономної області рф вночі лунали вибухи в районі місцевого аеродрому pic.twitter.com/RjZHx4OquK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Нагадаємо, 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. // Главком