Китай заперечує військову участь в Україні.

Ці дані свідчать про глибшу участь Китаю у війні, ніж було відомо раніше, хоча західний чиновник сказав, що ці люди, швидше за все, є найманцями.

Після того, як Київ заявив, що взяв у полон двох китайців на сході країни, Китай заперечив будь-яку військову участь в Україні.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь у середу заявив, що Китай з’ясовує подробиці взяття Україною у полон двох громадян Китаю, які, за словами української влади, воювали на стороні російських військових.

«Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію в української сторони. Дозвольте мені підкреслити, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони», – заявив він.

Лінь спростував твердження президента України Володимира Зеленського про те, що дедалі більше китайців приєднуються до російських військ. Ці заяви він назвав «безпідставними».

Водночас, звіти української розвідки свідчать про інше. Один із них містить фотографії та паспорти 13 громадян Китаю, імовірно завербованих до підрозділу російської армії. У другому наявні 168 імен разом із датами народження, датами підписання контрактів і назвами підрозділів, до яких вони приписані. Більшість чоловіків вказані як стрілки, хоча кілька описані як оператори ударних безпілотників, що свідчить про те, що вони навчилися деяких критично важливих нових навичок, необхідних на сучасному полі бою.

Захоплення громадян Китаю на сході України додало новий міжнародний поворот у війну Росії в Україні, яка триває понад три роки.

Захід на чолі зі США підтримав Україну зброєю та фінансовою допомогою, а Росія отримала військові поставки з Ірану та Північної Кореї. Минулої осені Північна Корея направила близько 12 тисяч військових для бойових дій в Курській області Росії, яку частково взяли під контроль українські сили.

Китай заявив про свій нейтралітет, однак економічно підтримує Росію, але не надавав їй військової техніки чи військ.

Західний чиновник сказав, що полонені китайські громадяни, ймовірно, є найманцями з-поміж сотень іноземців різних національностей, які приєдналися до російської армії за гроші.

«Ми не бачимо тут доказів державної підтримки», – сказав він.

За словами представника українського військового відомства, один китайський полонений розповів, що заплатив посереднику в Китаї близько 3500 доларів США, щоб приєднатися до російської армії в обмін на обіцянку отримати російське громадянство. Співрозмовник додав, що чоловік пройшов навчання на окупованому сході України у складі групи, сформованої з громадян Китаю, і здався під час штурму після того, як його група зазнала втрат.

Представники США звинуватили Китай у затягуванні війни, через підтримку Москву, що дає їй можливість продовжувати боротьбу та протистояти міжнародному тиску щодо припинення вогню. Економічна стійкість Москви значною мірою забезпечується експортом нафти до Пекіна, а Китай є ключовим джерелом двигунів для безпілотників та інших матеріалів, які дозволяють Росії виробляти зброю.

«Це ще одна країна, яка військовим шляхом підтримує вторгнення Росії в Україну», — сказав Зеленський у вівторок.

За словами Зеленського, той факт, що китайці потрапили в полон під час бойових дій в Україні, а північнокорейці воювали під Курськом, слід терміново обговорити з партнерами.

«Я розумію, що ми сильна держава, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, які чогось хочуть на нашій землі», — сказав він.

Державний департамент США назвав такий розвиток подій тривожним.

«Китай є головним фактором, який сприяє Росії у війні в Україні. Як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише посилить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, та менш процвітаючими», — заявила у вівторок речниця Держдепу Теммі Брюс. // Дзеркало тижня